В Перми отец лицеиста в знак протеста поборам устроил голодовку

В Перми проверят информацию о нарушении прав ученика лицея №9. Отец школьника устроил голодовку в знак протеста притеснению сына, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отец школьника рассказал в соцсетях, что выступает против поборов в школе и якобы начавшейся из-за "неохотной сдачи денег" травли учеников, среди которых оказался и его сын.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка, изложенным законным представителем несовершеннолетнего доводам, в том числе о нарушениях в действиях администрации учебного заведения", - сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Там уточнили, что ранее информация, поступившая от этого же отца школьника о нарушении прав ученика на образование, подтвердилась. В феврале прокурор Мотовилихинского района Перми внёс главе городского департамента образования представление. И.о. директора лицея № 9 получил выговор. За отсутствие контроля и методического сопровождения по работе с конфликтными ситуациями в образовательной среде к дисциплинарной ответственности привлечена заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе.

Напомним, скандал разгорелся после того, как отец одного из лицеистов заявил о поборах. Якобы он отказался сдавать деньги на учебники, после чего его сына начали травить. Проверка показала, что поборы действительно были, однако в других классах. "Факт сбора денежных средств подтвердился. Они собирались в параллели 3-х классов (3А, 3Б, 3В, 3Г). В 3Д классе, в котором учится мальчик, деньги на учебники не собирались", - сообщали ранее в пресс-службе администрации Перми, опровергнув информацию о травле ребенка. Позже вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков на своей странице в Facebook заявил, что после скандала с поборами главу школы Ирину Горбунову следует уволить и удивился результатам проверки, которая показала, что в программно-методическое обеспечение образовательной организации включён учебник по математике для третьих классов под редакцией Петерсен. В учебного года в библиотеке лицея №9 было всего 30 таких учебников. Остальные 112 купили родители учеников и передали школе по договору дарения. Это нарушило право школьников на бесплатное образование.