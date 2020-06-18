23 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото

Стало известно имя второго кандидата в губернаторы Прикамья

Вторым кандидатом на выборы губернатора Пермского края стал бывший директор "Пемос-Хенкель" Евгений Козлов. Информация об этом опубликована на сайте краевого избиркома, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительной информации, кандидат участвует в выборах от партии "Патриоты России". Документы он подал в один день с врио губернатора Прикамья Дмитрием Махониным.

Накануне в избиркоме состоялось заседание, на котором были приняты решения о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам выдвинувшихся кандидатов.

Добавим также, что вчера состоялась конференция "Справедливой России". Как и сообщалось, партия выдвинула в качестве своего кандидата гендиректора "Сатурн-Р" Александра Репина. Документы в избирком он пока не сдал.

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Стало известно имя второго кандидата в губернаторы Прикамья

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Теги: выборы губернатора, голосование, 13 сентября, Патриоты России, Евгений Козлов



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