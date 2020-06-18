23 Сентября 2020
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Ну, погоди! (2012) | Фото:mylnitsa.ru

Новыми героями "Ну, погоди!" станут барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля

"Союзмультфильм" готовит перезапуск серии "Ну, погоди!". Недавно в сети появились эскизы образа Волка, которые понравились далеко не всем – студия сообщила, что это лишь один из вариантов, окончательное решение еще не принято.

А теперь стало известно, что по инициативе сочинского курорта "Роза Хутор" в сериале появятся новые персонажи: барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Премьера первого эпизода нового мультика может состояться в конце лета – начале осени этого года, сообщила глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Авторы считают, что новые персонажи выглядят актуально и дружелюбно, а это то, что нужно аудитории мультика – детям младшего школьного возраста.

Новые персонажи серии также станут символами "Розы Хутор".

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Новыми героями "Ну, погоди!" станут барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля

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Теги: ну, погоди, мультик, новые персонажи, ежик, косуля, барсук, роза хутор



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