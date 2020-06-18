В ВС подали два иска с требованием отменить указ президента о голосовании по поправкам

В Верховный суд РФ подали два иска с требованием отменить указ президента Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию.

В частности, о подаче иска в ВС сообщил в своем Facebook депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Истцами стали сам Ступин, его коллега Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров.

По словам Ступина, проводить голосование в условиях коронавируса - "преступление".

Кроме того, Верховный суд зарегистрировал иск Геннадия Рудяка, который также оспаривает указ президента о голосовании. Ответчиком по нему выступает Владимир Путин, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, 10 июня ВС РФ отказал в принятии подобного иска, который подавал Виктор Мещеринов.

Как сообщалось, в ряде российских регионов члены участковых избирательных комиссий отказываются от участия в проведении голосования по поправкам в Конституцию. Причина - пандемия коронавируса.

По последним данным, обращение с призывом к "забастовке" участковых комиссий подписали более 470 членов УИК из разных регионов. Источник в ЦИК России сообщил, что отказ части членов комиссий от работы на голосовании никак не повлияет на его проведение, даже если "отказников" будет тысяча.

Ранее шесть представителей участковых комиссий подписали открытое письмо к коллегам с призывом отказаться от работы на голосовании "Мы не расходный материал".