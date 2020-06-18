23 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
тугулым дорожный указатель (2007) | Фото: Накануне.ru

В уральском городе за взятки судят экс-начальника финансового управления. Ранее там задержали мэра и его зама

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшей начальницы финансового управления администрации Тугулымского городского округа. Ее обвиняют в получении взятки за попустительство по службе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что в 2017-2019 годах чиновнице было прекрасно известно о том, что директором МКУ "Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа" регулярно допускается нецелевое расходование и хищение бюджетных средств. Тогда обвиняемая предложила директору передавать ей деньги за непроведение муниципального финансового контроля, а также проверок и ревизий в данном учреждении.

По данным прокуратуры, общая сумма взяток составила 105 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело уже бывшей чиновницы направлено в Тугулымский районный суд. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле этого года под арест был отправлен глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов. Против него возбудили дело о получении взяток в особо крупном размере.

Впоследствии за аналогичные преступления был задержан и его заместитель.

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В уральском городе за взятки судят экс-начальника финансового управления. Ранее там задержали мэра и его зама

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Теги: Тугулым, взятка, суд



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