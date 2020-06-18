23 Сентября 2020
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Спорт
ФК &quot;Наполи&quot; (2020) | Фото: twitter.com/sscnapoli

"Наполи" в шестой раз стал обладателем Кубка Италии

"Наполи" обыграл "Ювентус" в серии пенальти и стал обладателем Кубка Италии.

Накануне вечером в решающем матче турнира на стадионе "Олимпико" в Риме команды играли без зрителей. За 90 минут матча соперники не смогли поразить ворота друг друга. Номинальные хозяева в основное время игры использовали пять замен, в то время как туринцы воспользовались лишь тремя.

Сразу после окончания второго тайма состоялась серия 11-метровых ударов, где сильнее оказались неаполитанцы (4:2).

Для "Наполи" эта победа в Кубке Италии стала 6-й в истории клуба. Для главного тренера Дженнаро Гаттузо это первый трофей в качестве наставника. Ему потребовалось для этого всего 17 матчей у руля нового клуба.

Добавим, что чемпионат Италии возобновится 20 июня.

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"Наполи" в шестой раз стал обладателем Кубка Италии

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Теги: Наполи, Ювентус, Кубок Италии



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