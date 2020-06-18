Расходы россиян на лекарства выросли на 12% - до 2552 рублей

Средняя сумма расходов россиян на лекарства выросла на 12% по сравнению с 2019 годом и составила 2552 руб., пишет "Коммерсант" об исследовании аналитической компании AlphaRM. За то же время фармацевтический рынок в стране вырос на 23%, причем прирост государственного сегмента в денежном выражении составил 48%.

По словам гендиректора AlphaRM Анны Ермолаевой, прирост частных расходов на лекарства вызвала коронавирусная инфекция. По итогам года она прогнозирует рост не более чем на 1%, потому что на рынке уже наблюдается спад продаж. Рост же в сегменте государственных закупок Ермолаева связывает, в основном, с реализацией нацпроекта по онкологическим заболеваниям, а не с COVID-19. Между тем, по результатам исследования, проведенного фармкомпанией STADA, 20% респондентов в России планировали запастись лекарствами на случай возврата к изоляционному режиму при второй волне эпидемии.