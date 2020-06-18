23 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2015) | Фото: mirvkartinkah.ru

В Красноярском крае произошел еще один разлив нефтепродуктов

В Красноярском крае произошел еще один аварийный разлив нефтепродуктов. Площадь достигла 150 квадратных метров.

ЧП случилось утром 17 июня в селе Абалаково Енисейского района, на территории Северного филиала АО "Красноярскнефтепродукт".

По предварительным данным, был нарушен технологический процесс при перекачке бензина АИ-98 с железнодорожной цистерны в резервуар.

Следователи опрашивают работников предприятия, изъяты документы. Также идет проверка возможного загрязнения почвы, пишет Regnum.

Напомним, в настоящее время продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов в Норильске. В результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей.

По словам губернатора Александра Усса, до полной реабилитации территории на месте разлива нефтепродуктов еще далеко, но худшие прогнозы не оправдались.

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В Красноярском крае произошел еще один разлив нефтепродуктов

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Теги: красноярский край, нефтепродукты, красноярскнефтепродукт



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