23 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожар на ул.Черепанова (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На улице Черепанова в Екатеринбурге сгорели четыре иномарки

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели четыре иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Черепанова. Огнем были повреждены кузова и салоны четырех легковых автомобилей: Toyota Land Cruiser, Lexus RX 350, Nissan Pathfinder и Nissan Tiida.

В тушении были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был полностью ликвидирован в четвертом часу утра.

Точная причина возгорания автомобилей сейчас устанавливается специалистами.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту инцидента полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Пожар на ул.Черепанова(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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На улице Черепанова в Екатеринбурге сгорели четыре иномарки

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Теги: иномарки, пожар, Черепанова, Екатеринбург



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