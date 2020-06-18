На улице Черепанова в Екатеринбурге сгорели четыре иномарки

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели четыре иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Черепанова. Огнем были повреждены кузова и салоны четырех легковых автомобилей: Toyota Land Cruiser, Lexus RX 350, Nissan Pathfinder и Nissan Tiida.

В тушении были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был полностью ликвидирован в четвертом часу утра.

Точная причина возгорания автомобилей сейчас устанавливается специалистами.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту инцидента полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства.