Путин может обратиться к россиянам перед 1 июля

Владимир Путин обратится к россиянам в преддверии 1 июля – основного дня голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента.

"Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня", - заявил один из инсайдеров.

Другой собеседник уточнил, что "среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня - дни, непосредственно предшествующие дате голосования".

Напомним, голосование по поправкам будет идти целую неделю – с 25 июня по 1 июля, и только последний день сделают выходным. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать дистанционно. Порога явки на этом голосовании нет.