СМИ: в регионах члены избиркомов объявили "забастовку"

В ряде российских регионов члены участковых избирательных комиссий отказываются от участия в проведении голосования по поправкам в Конституцию.

Причина тому - пандемия коронавируса. Представители региональных избиркомов сообщают, что готовы обеспечить проведение голосования по конституционным поправкам даже в случае отказа от работы части членов участковых комиссий.

По последним данным, обращение с призывом к "забастовке" участковых комиссий подписали более 470 членов УИК из разных регионов. Источник в ЦИК России сообщил, что отказ части членов комиссий от работы на голосовании никак не повлияет на его проведение, даже если "отказников" будет тысяча.

Ранее шесть представителей участковых комиссий подписали открытое письмо к коллегам с призывом отказаться от работы на голосовании "Мы не расходный материал".

Всего в России 96,5 тыс. участковых избирательных комиссий численностью от 9 до 16 членов. Общее число членов УИК составляет около 1,2 млн человек, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками. Новые версии Основного закона выпустили издательства "Омега-Л", "Эксмо" и "Проспект". Приобрести брошюру можно в сетях магазинов "Читай-город" и "Библио-глобус", пишет издание. Издатели пояснили, что распространение проектов документов для ознакомления с ними граждан - обычная практика.

Напомним, голосование пройдет 1 июля. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 дата сдвигалась.