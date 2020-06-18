В Нижнем Тагиле собаки напали на маленького ребенка

Днём 16 июня во дворе одного из домов по улице Аганичева в Нижнем Тагиле несколько бродячих собак напали на четырёхлетнего мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, ребенок играл на детской площадке. По предварительным данным, каких-либо травм животные нанести мальчику не успели, так как их сумела отогнать находившаяся неподалёку мать.

Однако на ребенке была порвана одежда, и он был напуган. Следствие намерено выяснить, все ли необходимые меры по недопущению подобных инцидентов были приняты со стороны должностных лиц.

Тем временем, в Салехарде разыскивают агрессивную собаку, покусавшую за сутки семь человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, проводится проверка, направлено обращение в администрацию.

"Укусы были не опасными, не рваными, никто не был госпитализирован", - пояснили в МВД.

Предположительно, на всех напало одно и то же животное: беспородное, черного окраса. В соцсетях сообщают, что среди пострадавших были дети.