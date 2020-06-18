Жительница ХМАО оставила четырех детей на три дня одних

В Югре ведется проверка информации о том, что жительница города Лянтор оставила четырех детей одних на три дня.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по ХМАО, по предварительным данным, четверо детей 7, 8, 11 и 12 лет три дня находились дома одни без присмотра. У них отсутствовала еда. При этом дети находились в антисанитарных условиях. Их 30-летняя мать в это время была у знакомых.

Семья состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Детей разместили в центре помощи семье и детям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.