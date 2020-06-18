В кабмине РФ вновь обсуждают увеличение налогов для богатых

Российское правительство вновь обсуждает повышение налогообложения обеспеченных граждан, сообщает Forbes.

К данному вопросу было решено вернуться из-за роста "запроса на социальную справедливость", говорит источник издания. Рассматривается более десяти разных вариантов, среди которых - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных россиян.

Налог могут повысить для использования полученных денег в социальных нуждах, например, для поддержки малоимущих или пенсионеров.

Как сообщалось, предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц может быть рассмотрено к 2024 году.

Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов. "Мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов. А к 2024 году рассмотрим предложения: или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию", - сказал он.

Как отметил Силуанов, пока предложения по введению прогрессивной шкалы налогообложения в правительстве не обсуждаются.