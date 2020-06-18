Школьные аттестаты, выданные до 11 июня, будут считать действительными

Аттестаты, выданные школьникам России до 11 июня, могут признать действительными, говорится в сообщении Минпросвещения.

Это дата, когда вышло соответствующее постановление кабмина РФ. В документе утверждена дата школьных аттестатов в 2020 году без сдачи ЕГЭ, пишет "Коммерсант".

В 2020 году отменили ОГЭ. Сдача ЕГЭ обязательна только для поступающих в вузы, для остальных школьников для получения аттестата о среднем образовании будет достаточно годовых оценок.

Как сообщалось, Минпросвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена. Первые экзамены назначены на 3 июля. Резервные дни - 24 и 25 июля.