23 Сентября 2020
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парад, ветераны, Красная площадь (2015) | Фото:

СМИ: Ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом Победы в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на предстоящий парад Победы на Красной площади, направлены на двухнедельную самоизоляцию, пишет Bloomberg.

Эти меры необходимы для защиты президента РФ Владимира Путина от коронавируса. При этом самоизоляция поможет защитить и самих ветеранов. В настоящее время они находятся на курорте за пределами Москвы, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, ветеранов Великой Отечественной войны, которые приглашены на Парад Победы 24 июня на Красной площади, рассадят на расстоянии двух метров друг от друга. Это позволит им участвовать в мероприятии без защитных масок. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, все будет "помыто, продезинфицировано и абсолютно безопасно". Ветеранов привезут на дезинфицированном транспорте.

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СМИ: Ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом Победы в Москве

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Теги: парад, ветераны, коронавирус



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