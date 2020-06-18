"Единая Россия" внесла законопроект о возможности приватизации земель нацпарков

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект закона о возможности приватизации земель национальных парков.

Согласно документу, земельные участки населенных пунктов в нацпарках могут не изымать из оборота, а разрешить предоставлять в собственность регионов или муниципальную собственность. После этого участки можно будет предоставить физическим и юридическим лицам.

Как следует из пояснительной записки, федеральный статус земель нацпарков и действующий в них жесткий правовой режим приводит к существенному ограничению конституционных прав россиян, проживающих на их территории.

Сегодня в нацпарках России насчитывается более 900 населенных пунктов, в которых проживают 371 тыс. человек, пишет "Коммерсант".

Напомним, в 2019 году Министерство природных ресурсов РФ своим приказом изменило границы охранной зоны государственного природного заповедника "Большой Арктический". Это крупнейший заповедник России и всей Евразии, он расположен в Диксонском районе Таймырского автономного округа. Общая площадь — 4 169 222 га. Согласно поправкам в положение об охранной зоне заповедника, почти в два раза сокращается охранная зона в районе бухты "Медуза": с 3020 га до 1149 га. Причины ведомство не указывает, однако в этом регионе планы по добыче угля имеет "Арктическая горная компания-Диксон" (входит в ГК "Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева). В 2019 году компания получила лицензию на Лемберовскую площадь, участок граничит с другим месторождением "Востокугля" - Нижнелемберовским.