23 Сентября 2020
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Образование В России
ЕГЭ (2020) | Фото: ntpk2.ru

Утверждено расписание ЕГЭ

Минпросвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, первые экзамены назначены на 3 июля. Как говорится в приказе министерства, 3 июля состоится ЕГЭ по географии, литературе, информатике; 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля по математике; 13 июля по истории и физике; 16 июля по обществознанию и химии; 20 июля по биологии и письменной части по иностранным языкам; 22 и 23 июля по устной части по иностранным языкам.

Резервные дни - 24 и 25 июля.

Как сообщалось, по поручению президента России Владимира Путина, Минпросвещение совместно с Роспотребнадзором и властями регионов страны до 1 декабря 2020 г. определят дополнительные сроки проведения ЕГЭ. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года", - сообщается в документе.

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Утверждено расписание ЕГЭ

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Теги: ЕГЭ, экзамены



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