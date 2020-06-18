23 Сентября 2020
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Общество За рубежом
логотип Facebook (2013) | Фото:sostav.ru

Дуров: Fасеbооk зарабатывает на мошенничествах от его имени

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что уже больше года компания Facebook обогащается на рекламе мошеннических схем, которые якобы запускают от его имени.

Он привел в пример схему, когда обманутыми оказались пенсионеры. Мошенники рассказывали об уникальной торговой платформе для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы. Затем путем уговоров получали удаленный доступ к устройствам пенсионеров, а значит и к деньгам.

Как отмечает Дуров, даже жалобы людей не повлияли на ситуацию - подобная реклама висела в интернете с осени 2019 года, сообщает телеканал "360".

Тем временем, Дуров опубликовал пост, в котором поддержал законопроект депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина. Они предложили снять блокировку с мессенджера Telegram, учитывая, что россияне, в том числе и официальные ведомства, его используют. Законопроект, правда, не поддержало правительство, тем не менее, парламентарии все равно собираются его попробовать провести через Госдуму. "Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", - пишет Дуров.

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Дуров: Fасеbооk зарабатывает на мошенничествах от его имени

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Теги: Дуров, Facebook, реклама



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