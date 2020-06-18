23 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Происшествия Центральный ФО Москва
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Porshe внука экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП

На улице 1905 года в Москве произошла автоавария с участием внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря.  

Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Водитель оказался пьян. Игорь Ишаев также находился без прав - он из был ранее лишен, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, в Челябинской области по факту ДТП на трассе М-5 с участием шести автомобилей возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5. По словам водителя грузового автомобиля, из-за отказа тормозов он совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино.

В результате ДТП водитель и пассажир Лады Гранта скончались на месте. Водители и пассажиры других автомобилей госпитализированы.

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Porshe внука экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП

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Теги: ДТП, авария, Ишаев



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Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2020 08:57 Мск Внук экс-губернатора Ишаева после ДТП в Москве напал на журналистку

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