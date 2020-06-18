Porshe внука экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП

На улице 1905 года в Москве произошла автоавария с участием внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря.

Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Водитель оказался пьян. Игорь Ишаев также находился без прав - он из был ранее лишен, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, в Челябинской области по факту ДТП на трассе М-5 с участием шести автомобилей возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5. По словам водителя грузового автомобиля, из-за отказа тормозов он совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино.

В результате ДТП водитель и пассажир Лады Гранта скончались на месте. Водители и пассажиры других автомобилей госпитализированы.