Попова: Минимальные показатели заражения коронавирусом ожидаются через месяц

Россия может достичь "дна" заболевания по коронавирусу через месяц.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране осталось чуть более десяти регионов, где нет существенной динамики снижения заболеваемости.

Попова также сообщила, что в течение ближайших двух недель несколько российских вакцин против COVID-19 выйдут на этап клинических исследований, пишет "Коммерсант".

Тем временем, за последнюю неделю в России стало больше регионов, где среднесуточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось. Сейчас таковых 50 регионов, хотя неделю назад было 45. среднесуточное число выявленных заражений за предшествующие 7 дней было 33 человека, то по состоянию на 16 июня - 116. То есть за неделю среднесуточный прирост вырос в 3,5 раза.

Чуть меньше вырос среднесуточный прирост заражений в Воронежской (на 75 человек), Иркутской (71) областях и ХМАО (66). Далее идут ЯНАО, Самарская, Псковская, Омская области, Приморский край, Ульяновская область и Тыва. В этих регионах среднесуточное число выявленных заражений за неделю выросло на 20-44 человек.