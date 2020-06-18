Попова: Минимальные показатели заражения коронавирусом ожидаются через месяц

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кожаная куртка женская вот

Общество В России
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Попова: Минимальные показатели заражения коронавирусом ожидаются через месяц

Россия может достичь "дна" заболевания по коронавирусу через месяц.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране осталось чуть более десяти регионов, где нет существенной динамики снижения заболеваемости.

Попова также сообщила, что в течение ближайших двух недель несколько российских вакцин против COVID-19 выйдут на этап клинических исследований, пишет "Коммерсант".

Тем временем, за последнюю неделю в России стало больше регионов, где среднесуточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось. Сейчас таковых 50 регионов, хотя неделю назад было 45. среднесуточное число выявленных заражений за предшествующие 7 дней было 33 человека, то по состоянию на 16 июня - 116. То есть за неделю среднесуточный прирост вырос в 3,5 раза.

Чуть меньше вырос среднесуточный прирост заражений в Воронежской (на 75 человек), Иркутской (71) областях и ХМАО (66). Далее идут ЯНАО, Самарская, Псковская, Омская области, Приморский край, Ульяновская область и Тыва. В этих регионах среднесуточное число выявленных заражений за неделю выросло на 20-44 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Попова: Минимальные показатели заражения коронавирусом ожидаются через месяц

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, пневмония



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.06.2020 18:36 Мск В России увеличилось количество регионов с приростом среднесуточного числа заражений коронавирусом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети