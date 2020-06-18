Депутаты Воронежской городской думы заслушали отчет мэра Вадима Кстенина

Накануне состоялось 56 заседание Воронежской городской Думы. На нем глава города Воронежа Вадим Кстенин отчитался перед депутатами о работе за 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр в своем отчете перед депутатами коснулся ситуации почти во всех сферах жизни Воронежа. Начал он с ситуации с реализацией нацпроектов. Список дел значительный: в 2019 году в Воронеже было построено 4 школы на 4650 мест, 6 детских садов на 1390 мест, из них - 604 ясельных места, приобретены 4 встроенно-пристроенных детских сада на 720 мест, из них - 290 ясельных мест, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и реконструировано футбольное поле, 6 детских школ искусств оснащены музыкальным оборудованием, инструментами и литературой, в 12 школах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Кроме того, были благоустроены 3 общественных пространства и 74 дворовые территории, расселены 2 аварийных дома общей площадью 850,4 кв.м, отремонтировано дорожное полотно общей протяженностью 29 км.

Вадим Кстенин особо обратил внимание депутатов на то, что за последние несколько лет объем муниципального долга сократился до 4 млрд 298 млн рублей. Динамика здесь положительная. Для сравнения: в 2017 году долг составлял 7 млрд 135 млн рублей.

«Я вспоминаю 2006 год, когда до этого года 15 лет не строилось ни одной школы. Сдалась только школа-долгострой в Отрожке, поликлиника № 11. Сегодня все уже привыкли, что у нас сразу строится много социальных объектов. Хочу сказать, что нужно сохранять заданный темп. Конечно, новые социальные объекты сильно отличаются от тех, которые уже есть в районах. Эта проблема будет нас в ближайшее время особо затрагивать. Особенно вопрос с детскими садами. Если рядом со старым детским садом есть новый детский сад, то все хотят ходить в него, а не в старый. Есть проблемы, которые больше связаны с Генпланом. В 90-е годы были места под школы в центре. Сегодня этого ничего нет. И в настоящий момент наша задача – эти места искать за счет сноса ветхих и аварийных домов и возведения там детских садов и школ. Особенно остро этот вопрос стоит в Ленинском и Центральном районах. Нужно запланировать эти участки в новом Генплане», - прокомментировал отчет главы города председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев.

Депутаты в обсуждении тоже высказывали свои оценки.

«Несколько слов хотелось бы сказать о позитиве в части финансовых инвестиций. С 7 до 4 миллиардов буквально за 3 последних года сократился муниципальный долг. И на его обслуживание вместо 500 миллионов рублей уходит 300 миллионов. Очевидная экономия. Это свидетельство достаточно грамотной финансово-бюджетной политики», - отметил депутат городской думы, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев.

Александр Сысоев, депутат городской думы, председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству также высказал в целом позитивную оценку: " Различные годы характеризовались различными изменениями. Можем ли мы сказать сейчас, что именно 2019 год одним из ключевых годов? 2019 год я охарактеризовал бы как очень значительный год. Серьезно сократилась нагрузка на бюджет, это стало заметно нам всем. И в этот год было несколько крупных событий. Например, передача муниципального предприятия «Воронежтеплосеть» «Квадре» в концессию. Это стратегически правильное решение, существенная проработка технического задания и плодотворная реализация. Именно такие акценты делают работу администрации, на мой взгляд, показательной".