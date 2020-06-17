Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах уже в течение двух недель

В ближайшие две недели в России начнут испытывать на добровольцах несколько отечественных вакцин от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Она сообщила, что до клинических испытаний дойдут только те вакцины, которые будут безопасны и эффективны, сколько их будет - неизвестно.

"Это два обязательных определяющих свойства вакцины, каждого нового препарата, которые позволяют перейти к тестированию на людях", - заявила она.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Первые добровольцы будут вакцинированы уже 18-19 июня.