23 Сентября 2020
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манту, прививка (2019) | Фото: privivkainfo.ru

Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах уже в течение двух недель

В ближайшие две недели в России начнут испытывать на добровольцах несколько отечественных вакцин от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Она сообщила, что до клинических испытаний дойдут только те вакцины, которые будут безопасны и эффективны, сколько их будет - неизвестно.

"Это два обязательных определяющих свойства вакцины, каждого нового препарата, которые позволяют перейти к тестированию на людях", - заявила она.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Первые добровольцы будут вакцинированы уже 18-19 июня.

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Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах уже в течение двух недель

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Теги: Анна Попова, коронавирус, вакцина, добровольцы



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