23 Сентября 2020
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

ТАСС: в Дагестане высокопоставленные силовики пострадали в ДТП

И.о. главы следственного управления Следственного комитета по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

По информации издания, автомобиль Потанина подрезала другая машина. Врачи диагностировали у Потанина черепно-мозговую травму, он находится в сознании.

Также с Потаниным в ДТП пострадал руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев.

"Второй пострадавший - руководитель Главного следственного управления СК по СКФО. По предварительным данным, его состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

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ТАСС: в Дагестане высокопоставленные силовики пострадали в ДТП

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Теги: ДТП, Олег Потанин, Олег Васильев



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