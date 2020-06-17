ТАСС: в Дагестане высокопоставленные силовики пострадали в ДТП

И.о. главы следственного управления Следственного комитета по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

По информации издания, автомобиль Потанина подрезала другая машина. Врачи диагностировали у Потанина черепно-мозговую травму, он находится в сознании.

Также с Потаниным в ДТП пострадал руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев.

"Второй пострадавший - руководитель Главного следственного управления СК по СКФО. По предварительным данным, его состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.