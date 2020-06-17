23 Сентября 2020
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Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
олег кувшинников, губернатор, вологодская область (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Вологодской области начался второй этап снятия карантинных ограничений

Сегодня о новом этапе снятия карантинных ограничений объявил глава Вологодской области Олег Кувшинников, передает корреспондент Накануне.RU .

В регионе зафиксировано 1335 заболевших новой коронавирусной инфекцией. По этому показателю регион занимает 70 место в стране.

«Фактически на сегодня в регионе болеет 491 человек. Это разница между заболевшими и выздоровевшими - один из важнейших показателей, который характеризует нашу ситуацию. По нему мы уже около недели находимся на плато с общей тенденцией к снижению», — отметил Олег Кувшинников.

Губернатор отметил, что снятие ограничений «второй волны» сопряжено с необходимостью выполнения трёх требований Роспотребнадзора: охват тестированием, наличие свободного коечного фонда и коэффициент распространения инфекции.

«Нас сдерживал один показатель - коэффициент распространения инфекции. Благодаря оперативной отработке очагов заболевания, соблюдению масочного режима и контролю цепочек заражения нам удалось и его снизить до уровня второго этапа. На сегодня он составляет 0,69 при нормативе 0,8. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы выполнили все требования перехода ко второму этапу снятия ограничений», — сказал губернатор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, теперь с18 июня  с соблюдением установленных норм эпидемиологической безопасности могут начать работу: организации, в которых организована продажа непродовольственных товаров, с площадью торговых залов до 800 квадратных метров и наличием отдельного входа; объекты нестационарной торговли, включая уличные форматы; музеи, библиотеки, читальные залы архивов; туристские организации; очные консультации в школах по подготовке выпускников к ЕГЭ.

При этом , губернатор подчеркнул, что самоизоляция людей пенсионного возраста старше 65 лет по-прежнему необходима: «Мы по-прежнему рекомендуем людям старшего поколения оставаться дома. Среди данной категории много работающих пенсионеров. Но, как сказал Президент, «на работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются». В адрес Правительства РФ было дано поручение о проработке данного вопроса. Прошу также подготовить предложения совместно с Роспотребнадзором по Вологодской области по данной категории лиц о возможности поэтапного снятия ограничений по их обязательной самоизоляции».

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В Вологодской области начался второй этап снятия карантинных ограничений

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Теги: каратинные ограничения, олег кувшинников, снятие органичений



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