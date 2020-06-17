Поклонская не станет вмешиваться в конфликт с монастырем, взятым под контроль схиигуменом Сергием

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила РБК, что не станет вмешиваться в конфликт в Среднеуральском женском монастыре.

Так Поклонская ответила на вопрос издания, о том, не хочет ли она выступить посредником в урегулировании конфликта.

По мнению депутата, "люди перенервничали из-за карантина и коронавируса".

"Ничего плохого про человека я сказать не могу, желаю всем благоразумия, мира. Вся эта ситуацию никому на пользу не идет, надо из нее выходить", — добавила она. .

Ранее сообщалось, что Сергий, известный как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, якобы отстранил от управления настоятельницу монастыря игумению Варвару и выставил казаков охранять территорию, на которую теперь никого не пускают. Позже в Екатеринбургской епархии изложили свою версию случившегося. В храм при этом действительно приезжали сотрудники полиции, которые заявили, что сведения о каких-либо беспорядках не нашли своего подтверждения.