Губернатор Олег Кувшинников представил в областной думе программу постпандемического развития Вологодчины

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил сегодня перспективы развития региона в условиях новой реальности на заседании областной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор проанализировал взаимосвязь результатов работы областного равительства в прошлом году с решениями, обусловленными пандемией коронавирусной инфекции. 2020 год он провозгласил годом социальной ответственности власти.

«2020 год обещал быть крайне успешным, должен был продолжить линию подъема, но коррективы внесла пандемия коронавируса. В условиях новой реальности нам предстоит жить еще долго. Однако мы сохраняем экономическую устойчивость и имеем возможность вводить собственные региональные меры поддержки жителей. Несмотря на все кризисные явления в экономике, мы сохраняем наши социальные проекты, и придерживаемся заданной ранее высокой планки, – сказал Олег Кувшинников. – Когда экономическая ситуация изменится, от задач стабилизации экономики мы вновь перейдем к задачам развития. Сохранение принятого вектора даст возможность региону совершить настоящий прорыв в социальной сфере. Пока же 2020 год мы для себя определяем как год социальной ответственности власти. Все принимаемые решения ориентированы на людей, сохранение рабочих мест, поддержку предпринимателей».

На фоне пандемии и резкого падения цен на нефть, экономическая активность Вологодчины, как и остальных российских регионов, снизилась, приблизившись к критическому уровню. По мнению Олега Кувшинникова, ключевым риском возможной экономической стагнации будет падающий спрос населения, а также нарушение производственных и кооперационных связей региональных предприятий.

«В этих условиях именно государство, власть берет на себя ответственность за создание условий сохранения, а в дальнейшем и развития экономики, а значит и доходов всех жителей региона. Регион берет на себя социальную ответсвенность за людей. Главный вызов – восстановить экономику, вернуть достаток каждой семье. Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть была чуткой, внимательной к жителям, а бизнес мог работать, развиваться и зарабатывать», – отметил глава региона.

В регионе предпринимаются конкретные шаги для преодоления кризисных явлений. К первому этапу снятия ограничений регион перешел со 2 июня, на сегодняшний день в штатный режим вернулись 96% всех организаций области.

Сегодня Олег Кувшинников представил масштабный план по стимулированию роста экономики Вологодчины на ближайшие два года. Одной из главных его задач станет сохранение экономического потенциала и активизация платежеспособного спроса. Стратегия предусматривает порядка 120 мероприятий, направленных на поддержку отдельных отраслей экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства, населения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, в числе ключевых мероприятий – региональный проект по развитию кооперационных связей «Синергия роста», который будет трансформирован в условиях коронавирусных ограничений в проект «Синергия роста 2.0». Его суть в размещении заказов промышленных гигантов области на платформе бизнес-кооперации по государственным и муниципальным закупкам для загрузки малого и среднего бизнеса Вологодчины. Для координации и сопровождения в Череповце и Вологде будут созданы Центры промышленной кооперации

Планом также предусмотрены меры поддержки отдельных отраслей экономики, новые форматы поддержки занятости населения, ориентированные на работодателей и безработных граждан. При этом Олег Кувшинников заверил, что все социально ориентированные федеральные и региональные проекты будут продолжены.

«Мы не откажемся от социальных проектов, ориентированных на детей. Мы продолжаем строительство школ и детских садов, продолжаем так называемые «губернаторские проекты», – сказал Олег Кувшинников. – Продолжим благоустраивать территории, переселять граждан из аварийного жилья. Работать по обеспечению населения качественной питьевой водой. У нас запланированы масштабные работы по строительству и ремонту дорог. Мы продолжим приводить в порядок дома культуры в сельских поселениях».

Продолжится в регионе развитие сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта, создание условий для комфортного проживания. В этом году в регионе будет построено 27 ФАПов, продолжится оснащение медицинских организаций, в частности, оказывающих лечение онкологических и сосудистых заболеваний. Поставлена задача более чем вдвое к уровню прошлого года увеличить объем диагностических исследований.

Власти региона намерены продолжить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям области, предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат студентам, ординаторам – медикам, обучающимся в рамках целевой подготовки для региона и другие выплаты, привлекающие медиков в регион. Продолжится оснащение школ интернетом и поставка в них цифрового оборудования, обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.

Глава региона отметил, что экономическая устойчивость в этом году обеспечена прошлыми достижениями и прорывами. Временно приостановлена, но будет возобновлена практика градостроительных советов на территориях.

«Механизм Градсоветов доказал свою эффективность, и сегодня губернатор предложил организовать депутатский контроль за строительством объектов, решения о которых приняты на Градсоветах. Безусловно, я поддерживаю это предложение, и уже в ближайшее время депутаты «Единой России» организуют такую работу. Глава региона будет регулярно получать информацию от депутатского корпуса о состоянии строек», – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Завершая выступление, губернатор выразил надежду, что вскоре Вологодчина вновь перейдет от этапа стабилизации к этапу развития, и сможет обеспечить качественный прорыв в социальной сфере, в котором нуждаются все жители области. Парламентарии одобрили разработанную стратегию.