Звезда российского футбола Погребняк отблагодарил холодильником врачей, вылечивших его от коронавируса

Нападающий екатеринбургского ФК "Урал", бывший футболист питерского "Зенита" Павел Погребняк поблагодарил за излечение от коронавируса врачей екатеринбургской больницы № 14 на Уралмаше.

Как передает Накануне.RU, экс – игрок сборной России подарил врачам холодильник, свою игровую футболку с автографами всех футболистов команды и билеты на матч Урал - Рубин. Этот холодильник будут использовать для хранения продуктов, которые употребляют врачи и медики.

"Я лежал в обычной палате. Моими соседями были инженер и фельдшер. Они узнали меня только на второй день. Всю еду, которую мне передавали в больницу, мы делили с ними напополам", - трогательно рассказал Павел Погребняк.

Кроме того 36 – летний игрок заявил о том, что в больнице соскучился по компоту.

Отметим, что ФК "Урал" уже 20 июня сыграет против казанского "Рубина". Пока Погребняк не сможет принять участие в матче, так как набирает форму после болезни.