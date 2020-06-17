Ветеран Великой Отечественной войны признан потерпевшим по делу против Навального

В рамках расследования уголовного дела по статье клевета, возбужденного в отношении блогера Алексея Навального, 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко был признан потерпевшим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

"В ходе соответствующих процессуальных действий он пояснил следствию, что опубликованные в вышеуказанных комментариях сведения не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья", - говорится в сообщении СКР.

Напомним, СКР возбудил дело о клевете против Навального. Как считает следствие, тот опорочил честь и достоинство ветерана Игната Артеменко, который в ролике на одном из федеральных информационных ресурсов высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию.