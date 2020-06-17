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выброс, всмпо ависма, верхняя салда, 14.10.2013 (2013) | Фото: vsalde.ru

Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре

Крупнейший в мире производитель титана "Корпорация ВСМПО-Ависма" может полностью остановить работу в сентябре, если не удастся получить новые заказы. Об этом сегодня во время встречи с представителями трудового коллектива сообщил и.о. гендиректора Максим Кузюк, сообщает "Интерфакс".

По его словам, работать при маленькой загрузке - еще хуже, чем полная остановка. При этом топ-менеджер предприятия подчеркнул, что остановка работы может произойти лишь в крайнем случае, сейчас перед предприятием стоит задача найти новые заказы.

Как сообщало Накануне.RU, в начале июня Максим Кузюк уже анонсировал сокращения.

"Какое-то количество именно таких людей работу все-таки потеряют, но чтобы сохранить настоящих профессионалов, добросовестных и ответственных сотрудников при низких объемах производства (а ведь именно от них рассчитывается фонд оплаты труда), мы договорились добавить в каждый цех 20% ФОТа сверх производственной программы", - рассказал и.о. гендиректора.

Тогда он отметил, что понимает, что Верхняя Салда не проживет, если случится массовое сокращение на предприятии, но ему хочется, чтобы "поменялась концепция нашего восприятия завода как гарантированного работодателя".

При этом сегодня же замгендиректора корпорации по маркетингу и сбыту Олег Ледер сообщил "Интерфаксу", что "ВСМПО-Ависма" рассчитывает на рост заказов титановой продукции после возобновления авиаконцерном Boeing выпуска лайнеров модели 737 MAX с июня.

Напомним, в составе корпорации две промышленные площадки - "ВСМПО" в городе Верхняя Салда Свердловской области и "Ависма" в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой. Максим Кузюк приступил к исполнению обязанностей гендиректора 7 мая этого года. Он пришел на смену Михаилу Воеводину, покинувшему корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре

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Теги: Корпорация ВСМПО-Ависма, заказы, прибыль, убыток



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