В России увеличилось количество регионов с приростом среднесуточного числа заражений коронавирусом

За последнюю неделю в России стало больше регионов, где среднесуточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось. Сейчас таковых 50 регионов, хотя неделю назад было 45. Об этом написал в Facebook директор по исследованиям Data Insight Борис Овчинников, приведя соответствующие данные.

Наибольший прирост наблюдается в Республике Коми. Если неделю назад среднесуточное число выявленных заражений за предшествующие 7 дней было 33 человека, то по состоянию на 16 июня - 116. То есть за неделю среднесуточный прирост вырос в 3,5 раза.

Чуть меньше вырос среднесуточный прирост заражений в Воронежской (на 75 человек), Иркутской (71) областях и ХМАО (66). Далее идут ЯНАО, Самарская, Псковская, Омская области, Приморский край, Ульяновская область и Тыва. В этих регионах среднесуточное число выявленных заражений за неделю выросло на 20-44 человек.

Важно, что неделю назад только в одном регионе среднесуточное число заражений выросло больше, чем на 60 человек. Сегодня таких регионов четыре.

Вспышки в регионах с наибольшим приростом числа заражений, как правило, четко локализованы: в Коми это Воркута и Усинск, в Иркутской области более половины новых случаев приходится на Иркутск, в ХМАО основной прирост дает Сургут.

При этом в Тыве, где общее число заражений в целом невелико (2,8 тыс., выздоровели менее 500), заболеваемость по отношению к населению региона опережает среднеросссийские показатели примерно в 10 раз.

Отметим, что суммарный по России суточный прирост заражений имеет тенденцию к небольшому снижению. Однако это происходит в основном за счет Москвы, которая до середины мая давала половину общероссийского прироста. В остальных регионах с начала июня прирост заражений держится примерно на одном уровне - около 7 тыс. человек в день. То есть в одних регионах заболеваемость идет на спад, в других наблюдается рост, и они примерно "уравновешивают" друг друга.

Интересно, что среди десяти упомянутых регионов с наибольшим приростом заражений нет ни одного, который находился бы в лидерах по общему числу заражений с начала эпидемии. Выше всех находится ХМАО - только на 13-м месте. Остальные еще ниже. То есть распространение вируса в них, вероятно, лишь начинается. Каких масштабов это достигнет и насколько окажет влияние на общероссийскую статистику, предугадать невозможно.