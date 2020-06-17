В Екатеринбурге появится группа активистов, которая будет контролировать реконструкцию парка XXII партсъезда

В администрации Верх-Исетского района обсудили развитие парка XXII партсъезда. На встречу собрались представители мэрии, местные жители, а также активисты из движения "Парки и скверы". Во время обсуждения голоса разделились - нашлись как те, кто поддержал проект, так и те, кто считает, что он по-прежнему недоработан, в итоге было решено создать инициативную группу общественных контролеров реконструкции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Проект предусматривает наличие центральной аллеи, идущей с востока на запад, и систему пересекающих ее поперечных дорожек. Разработчики включили в эскиз ряд новшеств для этого парка: пространства для прогулок и отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, оригинальные малые архитектурные формы и освещение. Стоимость реконструкции оценивается в 253 млн руб. При этом чиновники после претензий граждан уже согласились изменить первоначально планировавшиеся места для занятий йогой и сада камней, а от проекта летнего кинотеатра и вовсе решено было отказаться.

Сегодня во время встречи в администрации депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселёв предложил "пройтись по элементам", чтобы собравшиеся высказались, согласны ли они с новациями. Представитель местного ТСЖ Виктор Сёмин заявил, что нужно сохранить парк как место отдыха для тех, кто не может выехать за город.

"Компания "Аппарат" извратила стратегию, сказав, что парк - неиспользуемое пространство", - сказал Сёмин.

Много вопросов по-прежнему было по поводу судьбы деревьев, газона и проекта освещения.

"Устранять газон мы не будем. Дворы - хорошо, но люди идут в парк отдыхать, детские площадки разнесены по парку, переносить их нецелесообразно. Сети освещения. В парке площадью больше 9 га больше 300 светоточек. Люди должны иметь возможность пользоваться парком и осенью, когда световой день кончается", - сказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Чиновнику задали вопрос о размещении амфитеатра. Он ответил, что это было обусловлено особенностями рельефа. Также прозвучало предложение внедрять минимум объектов, чтобы "не нарушать экологию парка".

Активист движения "Парки и скверы" Анна Балтина спросила, проводилась ли экологическая экспертиза освещения.

"Такая экспертиза не нужна. Оно выполнено по стандартам парка. Популяцию птиц это не изменит. Освещение не будет круглосуточным", - сказал Юровицкий.

По его словам, ни одно живое дерево не пострадало, срублена одна "больная" рябина. "Там - 14 аварийных деревьев. Они помечены красной и жёлтой краской. В соответствии с разрешениями мэрии, мы их уберём", - сказал руководитель компании-подрядчика Константин Кудрявцев.

Его спросили, какой механизм общественного контроля ситуации он может предложить. "Нужна инициативная группа. Надо создать список, чтобы охрана знала, кто входит на территорию. Паспортные данные тут не нужны", - сказал Кудрявцев.

Также прозвучало предложение вернуться к проекту, поскольку он, мол, недоработан с точки зрения экологии и ландшафтного дизайна.

"Проект был опубликован на сайте администрации, долго там висел, и ни одного мнения от профессионального сообщества не поступило. Сейчас, когда проект ушёл в реализацию, выделили деньги в рамках нацпроекта 'Жильё и городская среда", начались разговоры - "верните самолёт, я на него не сел"", - сказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Депутат Киселёв отметил, что тем не менее дальнейшее обсуждение должно быть.

"Когда реконструировали площадь Обороны, архитекторы сделали несколько вариантов, вышли к людям. И когда жители сказали, что им то, то, то не надо, убрали. В случае данного парка убрали только летний кинотеатр. Я поэтому и предлагал обсуждать по элементам", - сказал Киселёв.

Политик вновь раскритиковал нормативы по фонарям, а также по скамейкам, которые хотят внедрить в парке. "Каждые 8-9 м ставить фонарь не надо. Задача - убрать излишние элементы благоустройства, которые зачем-то предусмотрены. Для освоения денег ли, ещё для чего-то. Три детские площадки. Зачем?" - сказал политик.

Депутат думы Сергей Мелехин спросил, готов ли Киселёв взять на себя ответственность за то, что кому-то потом не хватит площадок.

"Тех, кто говорил бы, что ему надо 10 площадок, я не видел, а вот тех, кто говорит, что есть излишества, видел", - сказал Киселёв.

"Я говорила об освещённости транзита. Есть такой предмет в школе, ОБЖ. Он говорит о том, что вечером надо ходить по светлым местам. Вот в сквере за Оперным - переосвещённость", - сказала Балтина.

И.о. директора школы №1 Светлана Васильева сказала, что нужен освещённый парк. А отец одного из учеников этой школы Алексей Комзяков отметил, что "споры о птичках и камнях - вкусовщина". "Я поддерживаю проект реконструкции, если мы углубимся в споры, то потеряем возможность иметь к следующему лету хороший парк. Надо уже начать работать", - сказал он.

Одна из местных жительниц отметила, что парк "перегружен объектами", но ему все же нужна реконструкция. А и.о. директора гимназии №2 Светлана Расторгуева заявила, что её школа - за реконструкцию, потому что сейчас парк "зарос", и им невозможно пользоваться. По её мнению, освещение поможет активно заниматься на улице с первого урока.

"Такое ощущение, что бесконечные разговоры ведут специально, чтобы оттянуть реконструкцию. Она должна уже начаться", - сказала Расторгуева.

В конце обсуждения модераторы отметили, что обсуждение "не всех устроило". Нужно взять за основу высказанные предложения, в частности, о создании инициативной группы, отметил глава района Андрей Морозов. Со стороны администрации района чиновники готовы выделить для участия в её работе сотрудника. Также представители мэрии отметили, что готовы встречаться с активистами и идти на компромисс. До конца недели будет озвучена дата встречи рабочей группы, где обсудят детали реконструкции.