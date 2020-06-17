ФСБ опровергла визит в монастырь, взятый под контроль "духовником Поклонской"

ФСБ опровергла проведение мероприятий в Среднеуральском женском монастыре, взятом под контроль одиозным схиигуменом Сергием. Ранее СМИ сообщали, что там сегодня находись сотрудники полиции и ФСБ.

"Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря. Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной", - заявили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Ранее сообщалось, что Сергий, известный как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, якобы отстранил от управления настоятельницу монастыря игумению Варвару и выставил казаков охранять территорию, на которую теперь никого не пускают. Позже в Екатеринбургской епархии изложили свою версию случившегося. В храм при этом действительно приезжали сотрудники полиции, которые заявили, что сведения о каких-либо беспорядках не нашли своего подтверждения.