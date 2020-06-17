"Ищем компромисс". В Челябинске экоактивисты договорились с властями о регулярных встречах

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
челябинск правительство челябинской области (2013) | Фото: Накануне.ru

"Ищем компромисс". В Челябинске экоактивисты договорились с властями о регулярных встречах

В Челябинске экоактивисты, которые планировали 1 июля прийти на прем к губернатору Алексею Текслеру, решили отложить встречу с главой региона из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня лидер движения "Горожане" Андрей Костенко встретился с двумя вице-губернаторами региона.

"Договорились, что ищем компромисс и все отступаем на шаг назад. Встречу 1 июля из-за пандемии решили отложить до середины июля. Формат обсуждаем. Возможно по ВКС, возможно 10-15 делегатов в большом зале с соблюдением дистанции. Будет проработан формат регулярных встреч/заседаний каждые 2 недели", - рассказал он.

По его словам, на встречах будут обсуждаться не только экологические вопросы, но и социальные. Одним из вопросов обсуждения станет Томинский ГОК.

Напомним, экоактивисты добивались встречи с Алексей Текслером. Они планировали 1 июля прийти на прием к губернатору "с целью начать диалог и выработать план по реализации поручения президента в части улучшения экологической ситуации в городе". Планировалось, что на прием придет порядка 200 горожан.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ищем компромисс". В Челябинске экоактивисты договорились с властями о регулярных встречах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экоактивисты, Алексей Текслер, экология,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети