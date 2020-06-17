"Ищем компромисс". В Челябинске экоактивисты договорились с властями о регулярных встречах

В Челябинске экоактивисты, которые планировали 1 июля прийти на прем к губернатору Алексею Текслеру, решили отложить встречу с главой региона из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня лидер движения "Горожане" Андрей Костенко встретился с двумя вице-губернаторами региона.

"Договорились, что ищем компромисс и все отступаем на шаг назад. Встречу 1 июля из-за пандемии решили отложить до середины июля. Формат обсуждаем. Возможно по ВКС, возможно 10-15 делегатов в большом зале с соблюдением дистанции. Будет проработан формат регулярных встреч/заседаний каждые 2 недели", - рассказал он.

По его словам, на встречах будут обсуждаться не только экологические вопросы, но и социальные. Одним из вопросов обсуждения станет Томинский ГОК.

Напомним, экоактивисты добивались встречи с Алексей Текслером. Они планировали 1 июля прийти на прием к губернатору "с целью начать диалог и выработать план по реализации поручения президента в части улучшения экологической ситуации в городе". Планировалось, что на прием придет порядка 200 горожан.