22 Сентября 2020
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Образование Тюменская область
выпускник, вручение аттестатов (2020) | Фото: Екатеринбург.рф

17 тысяч 9-классников и более чем 10 тысяч 11-классников Тюменской области получили аттестаты

17 тысяч девятиклассников и более чем 10 тысяч одиннадцатиклассников Тюменской области получили аттестаты. Вручение проходило 15 июня с соблюдением всех необходимых мер для сохранения здоровья: ребят приглашали к определённому времени, и ученики, и педагоги, соблюдали социальную дистанцию, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В необычном формате, не привычном для многих поколений выпускников, прошло вручение аттестатов в Архангельской школе Исетского района. В этом году здесь всего трое выпускников. Девять лет ребята шли к этому дню: теперь в руках у каждого из них аттестат.

Во время вручения аттестатов в адрес педагогов звучали слова благодарности за внимание, заботу, любовь и терпение.

В Тюмени аттестаты получили больше 14 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников.

В областной физико-математической школе аттестаты ребятам вручали в формате телемоста, который завершился красочным флешмобом - в школьном дворе в этом году танцевали учителя. Посмотреть, как проходил праздник, можно на сайте школы.

О том, как волнительно прошли праздничные мероприятия в Тюмени, можно посмотреть в репортаже гимназии №1 и Тюменского образовательного канала.

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17 тысяч 9-классников и более чем 10 тысяч 11-классников Тюменской области получили аттестаты

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Теги: аттестат, выпускник



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