22 Сентября 2020
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легкомоторный самолет, Бекас (2017) | Фото:64.mchs.gov.ru

В Одессе на глазах горожан погибли оба пилота упавшего самолета

Оба пилота упавшего в Одессе легкомоторного самолета "Дельфин" погибли на глазах прохожих.

Самолет упал прямо на дорогу недалеко от гипермаркета. Один пилот погиб сразу, а второй скончался в больнице.

Одессит Александр Николов написал в Facebook, что он был свидетелем катастрофы и лично отключил двигатель самолета. Полиция приехала быстро, а вот скорая помощь не приезжала минимум 15 минут, за что нужно "благодарить" разгром-реформу медицины.

"Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя", - написал он.

Пожарные, по его словам, прибыли на вызов через 35 минут, и прошло еще 10-15 минут, пока они развернулись.

По сообщению областной полиции, самолет проходил сертификационные испытания. По предварительной версии, одному из пилотов стало плохо. Планируется создать комиссию для расследования причин падения. Обоим пилотам было по 65 лет.

Самолет "Дельфин" - разработка Одесского авиационного завода, входящего в "Укроборонпром". Самолет впервые был испытан 10 лет назад, но остался невостребованным. В конце мая завод возобновил испытания.

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В Одессе на глазах горожан погибли оба пилота упавшего самолета

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Теги: Украина, Одесса, самолет, крушение



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