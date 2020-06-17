22 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
памятник чешским легионерам, белочехи, Челябинск (2015) | Фото: ucp.su

В Челябинске активистов "Другой России" обвиняют в атаке на памятник чешским легионерам

Активистов отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" обвиняют в атаке на памятник Чешским легионерам в Челябинске в ответ на снос памятника маршалу Коневу в Праге.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Артем Голубев, Михаил Просвирин и Александр Крышка были задержаны ночью 8 июня. Их подозревают в совершении преступления по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации - а именно создание ячейки запрещенной в России Национал-большевистской партии и проведение акций от ее имени).

Изначально сообщалось, что поводом для задержания, а впоследствии и ареста, стала акция против полицейского беспредела. Напомним, в мае в отделе полиции сотрудник ППС нанес травмы задержанному, которого доставили в участок по вызову о семейном конфликте. Мужчину сначала избили, а после изнасиловали резиновой дубинкой. Сотрудник правоохранительных органов, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий, по решению суда заключен под стражу.

Как рассказали в пресс-службе "Другой России", выяснилось, что активистов подозревают также в вандализме. Следствие утверждает, что они атаковали памятник белочехам 25 апреля, нанеся по нему несколько ударов кувалдой и развернув баннер "За Конева ответите!". Напомним, памятник был установлен в 2011 году. Возведение монумента вызвало споры у общественности, но челябинские власти приняли решение поддержать установку монумента. Он появился на привокзальной площади.

памятник чешским легионерам, белочехи, Челябинск(2015)|Фото: ucp.su

В "Другой России" считают, что уголовное дело сфабриковано и могла произойти провокация.

"Ребят задержали возле здания прокуратуры Ленинского района Челябинска при "попытке поджога здания". Доказательством поджога являются обнаруженные на месте происшествия бутылки с зажигательной смесью и "повязки НБП" (Национал-большевистская партия, НБП, запрещена в РФ, - прим.). Кроме арестованных активистов "Другой России", были задержаны ещё двое мужчин, которые сейчас находятся на свободе, а в деле проходят под измененными фамилиями (обоснованно полагаем, что это провокаторы)", - говорится в заявлении партии.

В партии заявляют, что ведут свою деятельность в правовом поле и считают любые попытки давления незаконными.

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В Челябинске активистов "Другой России" обвиняют в атаке на памятник чешским легионерам

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Теги: Полицейский произвол, Другая Россия, вандализм,



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