Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее с его отцом

Старший сын Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал случившееся с его отцом.

На своей странице в Instagram актер разместил фото с отцом и написал: "Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно".

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором скончался водитель-курьер Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер в момент выезда на встречную полосу движения в центре Москвы был пьян. На Ефремова завели уголовное дело.