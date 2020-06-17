Для голосующих по поправкам в Конституцию свердловчан купили миллионы средств индивидуальной защиты

На избирательные участки Свердловской области, где пройдет голосование по поправкам в Конституцию России, отправят миллионы единиц средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы были закуплены за счет средств федерального бюджета.

"Мы закупили примерно 10 миллионов единиц продукции и порядка 75 тонн дезинфицирующих средств. Весь этот объем дойдет до избирательных комиссий и впоследствии до участников голосования, организаторов и наблюдателей, которые будут присутствовать в участковых избирательных комиссиях и при голосовании вне помещения", - рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Каждый участник голосования получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. Для голосующих закуплены одноразовые перчатки, а для сотрудников комиссий – нейлоновые. Также в помещениях участковых избирательных комиссий будет предусмотрено наличие дезинфицирующего коврика для обработки обуви. Сами участки будут обеспечены средствами для дезинфекции рук, а все поверхности, с которыми могут соприкоснуться люди, будут регулярно обрабатываться антисептиками.

В соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии РФ необходимо обеспечить питьевой режим для тех, кто трудится на участках. Для этого уже закуплено 30 тысяч литров бутилированной воды.

Все необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфекции будут доставлены в муниципалитеты до 20 июня. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля.

По данным избирательной комиссии Свердловской области, в регионе насчитывается свыше 3,3 млн избирателей. Голосование будет идти на более чем 2,5 тыс. участков.