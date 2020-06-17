Тюменцев возмутил наплыв в регион курганцев во время пандемии COVID-19

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    gianni conti сумки вот

Общество Курганская область Тюменская область Уральский ФО
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Тюменцев возмутил наплыв в регион курганцев во время пандемии COVID-19

Жители Тюмени в соцсетях выразили возмущение наплывом в регион жителей Курганской области на фоне коронавируса. В группе "ЧС Тюмень" интернет-пользователь на условиях анонимности написал, что в регион за время пандемии приехала "половина Кургана", передает корреспондент Накануне.RU.

"Почему Курган закрыл свои границы для всех, кто не имеет прописки в городе, а в Тюмень — пожалуйста! Половина Кургана здесь обитает!" - высказался подписчик паблика.

Многие интернет-пользователи с позицией автора публикации согласились.

"Я в шоке, в Курган можно попасть только со справкой, что ты не болеешь, а ничего, что из Кургана ездят в Тюмень, и потом едут обратно? Значит, своим можно ездить без проблем, и привозить заразу, а я вот, например, не могу к маме попасть, она живет в деревне, старенькая уже. На похороны можно, не дай бог, а пока человек жив, нельзя. Безумие какое-то", "Потому что в Курганской области медицина сильно разрушена и просто не справится с большим наплывом больных", "Сидите дома", - пишут люди в комментариях.

С 15 июня в Курганской области были ослаблены введенные ограничения. Теперь туда можно въехать без местной прописки, но только со справкой об отсутствии COVID-19. Условия выезда остались прежними.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Тюменцев возмутил наплыв в регион курганцев во время пандемии COVID-19

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тюмень, Курган, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети