Тюменцев возмутил наплыв в регион курганцев во время пандемии COVID-19

Жители Тюмени в соцсетях выразили возмущение наплывом в регион жителей Курганской области на фоне коронавируса. В группе "ЧС Тюмень" интернет-пользователь на условиях анонимности написал, что в регион за время пандемии приехала "половина Кургана", передает корреспондент Накануне.RU.

"Почему Курган закрыл свои границы для всех, кто не имеет прописки в городе, а в Тюмень — пожалуйста! Половина Кургана здесь обитает!" - высказался подписчик паблика.

Многие интернет-пользователи с позицией автора публикации согласились.

"Я в шоке, в Курган можно попасть только со справкой, что ты не болеешь, а ничего, что из Кургана ездят в Тюмень, и потом едут обратно? Значит, своим можно ездить без проблем, и привозить заразу, а я вот, например, не могу к маме попасть, она живет в деревне, старенькая уже. На похороны можно, не дай бог, а пока человек жив, нельзя. Безумие какое-то", "Потому что в Курганской области медицина сильно разрушена и просто не справится с большим наплывом больных", "Сидите дома", - пишут люди в комментариях.

С 15 июня в Курганской области были ослаблены введенные ограничения. Теперь туда можно въехать без местной прописки, но только со справкой об отсутствии COVID-19. Условия выезда остались прежними.