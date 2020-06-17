ФСБ задержала еще двух членов банд Басаева и Хаттаба

Задержаны двое участников вооруженного нападения на Дагестан в 1999 году, входивших в банду Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Задержанными являются уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов.

Им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В розыске находятся еще 28 человек, участвовавших в нападение на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана.

В августе 1999 года с территории Чеченской Республики в Ботлихский район Дагестана вторглись вооруженные формирования под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба численностью около одной тысячи человек. 8 августа 1999 года начались широкомасштабные действия федеральных сил по ликвидации вторгшихся незаконных вооруженных формирований. В результате происшедших событий убито 90 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, ранения различной степени тяжести получили 290 человек.