22 Сентября 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2004) | Фото: СФН

ФСБ задержала еще двух членов банд Басаева и Хаттаба

Задержаны двое участников вооруженного нападения на Дагестан в 1999 году, входивших в банду Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Задержанными являются уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов.

Им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В розыске находятся еще 28 человек, участвовавших в нападение на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана.

В августе 1999 года с территории Чеченской Республики в Ботлихский район Дагестана вторглись вооруженные формирования под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба численностью около одной тысячи человек. 8 августа 1999 года начались широкомасштабные действия федеральных сил по ликвидации вторгшихся незаконных вооруженных формирований. В результате происшедших событий убито 90 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, ранения различной степени тяжести получили 290 человек.

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ФСБ задержала еще двух членов банд Басаева и Хаттаба

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Теги: фсб, шамиль басаев, хаттаб



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