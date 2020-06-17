22 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
законодательное собрание Челябинской области, заксобрание (2019) | Фото: Пресс-служба движения &quot;Зеленый город&quot;

Рекультивация свалки и закон о квотировании выбросов. Челябинские депутаты обсудили реализацию Стратегии 2035

На комитете Заксобрания Челябинской области по экологии обсудили реализацию в 2019 году экологический мероприятий Стратегии 2035, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

В рамках стратегического приоритета "Чистый воздух" в регионе в прошлом году был принят областной закон о квотировании выбросов вредных веществ, что позволит применять сводные расчеты загрязнения воздуха в Челябинске и Магнитогорске. Кроме того, был разработан проект территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, в рамках которой в регионе введены в эксплуатацию два стационарных поста, а до конца текущего года их будет уже 28.

По направлению "Чистая вода" было завершено строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока на качество воды Аргазинского водохранилища, проведена очистка от иловых отложений городского пруда на реке Ай в Златоусте, а также акватории реки Миасс в Челябинске.

В рамках приоритета "Чистая земля" проходит рекультивация челябинской городской свалки. Работы планируется завершить к концу 2021 года. Кроме того, в 2019 году создан мусоросортировочный комплекс в Снежинске.

челябинская городская свалка, рекультивация,(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Депутаты обратили внимание на выполнение в 2020 году мероприятий по снижению загрязнения Шершневского водохранилища и других водных объектов, а также на функционирование новой системы обращения с ТКО.

"Пока не создана инфраструктура, позволяющая качественно оказывать потребителям эту услугу. Следует сказать, что в регионе еще недостаточно полигонов ТКО. Еще не хватает контейнерных площадок и контейнеров, особенно это ощущается в сельских населенных пунктах. На решение данной проблемы из областного бюджета в прошлом и текущем годах муниципалитетам выделено по 100 миллионов рублей", - отметил заместитель председателя ЗСО, председатель комитета по экологии Константин Струков.

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Рекультивация свалки и закон о квотировании выбросов. Челябинские депутаты обсудили реализацию Стратегии 2035

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Теги: ЗСО, депутаты, экология, свалка, выбросы,



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