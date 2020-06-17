Данные россиян разместят в дата-центрах на территориях АЭС

Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Глава госкорпорации рассказал, что из-за спада экономики компания потеряла за пять месяцев около 11% выручки, но все равно планирует по итогам года превысить показатели 2019-го. Внутренние инвестиции составляют около 250 млрд руб., есть и госинвестиции, но они кратно меньше налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, заявил Лихачев.

"Растет средняя зарплата – в 2020 году она превысит 88 тыс. руб. на человека (+6%). Производительность труда растет на 6,5% за последние четыре года. Рост за счет экономии затрат и оптимизации производств, - рассказал Лихачев. - Огромные темпы роста строительной программы. В 2020 году на 70% увеличивается объем стройки. Большая часть – объекты гособоронзаказа. До 2023 года будет удвоение роста стройки".

Выручка по зарубежным проектам растет на 10-15% в год.

"На Ленинградской АЭС готовим пуск блока. С 22 мая плавучая АЭС хорошо работает, готова давать больше электричества (на 60%), чем потребляет регион. Сдали 1 мая Адыгейскую ветроэлектростанцию, еще одна будет скоро сдана в Ставрополье. До 90-95% будет повышаться локализация производства. Трудимся в 10 странах на 25 площадках. Возим специалистов несмотря на ограничения. Наибольший объем работ в Турции и Бангладеше. Флагманский проект – Белорусская АЭС", - рассказал глава Росатома.

Он отдельно остановился на проекте Севморпути – для него поставлена задача достичь к 2024 году перевозки 80 млн тонн грузов. "Движемся к цели с опережением. Движемся в сторону круглогодичного использования Севморпути. В этом году пересечем объем в 30 млн тонн. Очень амбициозная цифра в 80 млн тонн, надо идти к ней с опережением. В этом году мы получаем первый универсальный атомный ледокол "Арктика". В 20-х числах июня начнутся ходовые испытания и планируем в сентябре-октябре получить его уже в промышленную эксплуатацию уже в "Атомфлот", - доложил Лихачев.

Глава корпорации рассказал президенту о проекте размещения дата-центров прямо на территории АЭС – и генерация рядом, чтобы запитать ЦОДы, и надежность и безопасность хранения данных повысится. Например, по словам Лихачева, там можно было бы хранить массивное гособлако с данными россиян.