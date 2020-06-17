Данные россиян разместят в дата-центрах на территориях АЭС

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    сапоги мужские высокие кожаные ссылки

Экономика В России Москва
заречный (2006) | Фото: Накануне.ru

Данные россиян разместят в дата-центрах на территориях АЭС

Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Глава госкорпорации рассказал, что из-за спада экономики компания потеряла за пять месяцев около 11% выручки, но все равно планирует по итогам года превысить показатели 2019-го. Внутренние инвестиции составляют около 250 млрд руб., есть и госинвестиции, но они кратно меньше налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, заявил Лихачев.

"Растет средняя зарплата – в 2020 году она превысит 88 тыс. руб. на человека (+6%). Производительность труда растет на 6,5% за последние четыре года. Рост за счет экономии затрат и оптимизации производств, - рассказал Лихачев. - Огромные темпы роста строительной программы. В 2020 году на 70% увеличивается объем стройки. Большая часть – объекты гособоронзаказа. До 2023 года будет удвоение роста стройки".  

Выручка по зарубежным проектам растет на 10-15% в год.

"На Ленинградской АЭС готовим пуск блока. С 22 мая плавучая АЭС хорошо работает, готова давать больше электричества (на 60%), чем потребляет регион. Сдали 1 мая Адыгейскую ветроэлектростанцию, еще одна будет скоро сдана в Ставрополье. До 90-95% будет повышаться локализация производства. Трудимся в 10 странах на 25 площадках. Возим специалистов несмотря на ограничения. Наибольший объем работ в Турции и Бангладеше. Флагманский проект – Белорусская АЭС", - рассказал глава Росатома.

Он отдельно остановился на проекте Севморпути – для него поставлена задача достичь к 2024 году перевозки 80 млн тонн грузов. "Движемся к цели с опережением. Движемся в сторону круглогодичного использования Севморпути. В этом году пересечем объем в 30 млн тонн. Очень амбициозная цифра в 80 млн тонн, надо идти к ней с опережением. В этом году мы получаем первый универсальный атомный ледокол "Арктика". В 20-х числах июня начнутся ходовые испытания и планируем в сентябре-октябре получить его уже в промышленную эксплуатацию уже в "Атомфлот", - доложил Лихачев.

Глава корпорации рассказал президенту о проекте размещения дата-центров прямо на территории АЭС – и генерация рядом, чтобы запитать ЦОДы, и надежность и безопасность хранения данных повысится. Например, по словам Лихачева, там можно было бы хранить массивное гособлако с данными россиян.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Данные россиян разместят в дата-центрах на территориях АЭС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэс, росатом, дата-центр, цод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети