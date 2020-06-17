Столкновение на границе обсудили министры иностранных дел Индии и Китая

Пограничный инцидент, приведший к многочисленным жертвам среди военнослужащих, обсудили в ходе телефонных переговоров министр иностранных дел КНР Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар .

Согласно тексту, приведённому в китайской пресс, Ван И повторил точку зрения, которую ранее озвучивали китайский МИД и Западное командование Народно-Освободительной армии Китая. Он обвинил Индию в нарушении линии фактического контроля, а индийских солдат — в "жёстком нападении" на китайских военных. Он призвал провести тщательное расследование, наказать виновных и прекратить провокации.

"Индийская сторона не должна недооценивать сложившуюся ситуацию и не должна недооценивать твердую волю Китая защищать территориальный суверенитет", - подчеркнул дипломат.

Индийский министр иностранных дел изложил свою точку зрения на этот вопрос, однако подтвердил приверженность своей страны к разрешению ситуации мирным способом.

Напомним, в процессе отвода войск от линии фактического контроля в районе гималайской реки Галван по неясным пока причинам между военными двух стран произошла массовая драка с применением камней и дубин. Подобное периодически случается на индийско-китайской границе, но на сей раз впервые с 1975 г дело закончилось человеческими жертвами. В настоящее время известно о гибели двадцати индийских солдат и офицеров. НОАК также заявляет о потерях со своей стороны, но Пекин не называет их количество с тем чтобы не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.