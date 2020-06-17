Столкновение на границе обсудили министры иностранных дел Индии и Китая

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Китайская карикатура о гонке вооружений с Индией (2017) | Фото: news.yigouu.com

Столкновение на границе обсудили министры иностранных дел Индии и Китая

Пограничный инцидент, приведший к многочисленным жертвам среди военнослужащих, обсудили в ходе телефонных переговоров министр иностранных дел КНР Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар .

Согласно тексту, приведённому в китайской пресс, Ван И повторил точку зрения, которую ранее озвучивали китайский МИД и Западное командование Народно-Освободительной армии Китая. Он обвинил Индию в нарушении линии фактического контроля, а индийских солдат — в "жёстком нападении" на китайских военных. Он призвал провести тщательное расследование, наказать виновных и прекратить провокации.

"Индийская сторона не должна недооценивать сложившуюся ситуацию и не должна недооценивать твердую волю Китая защищать территориальный суверенитет", - подчеркнул дипломат.

Индийский министр иностранных дел изложил свою точку зрения на этот вопрос, однако подтвердил приверженность своей страны к разрешению ситуации мирным способом.

Напомним, в процессе отвода войск от линии фактического контроля в районе гималайской реки Галван по неясным пока причинам между военными двух стран произошла массовая драка с применением камней и дубин. Подобное периодически случается на индийско-китайской границе, но на сей раз впервые с 1975 г дело закончилось человеческими жертвами. В настоящее время известно о гибели двадцати индийских солдат и офицеров. НОАК также заявляет о потерях со своей стороны, но Пекин не называет их количество с тем чтобы не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Столкновение на границе обсудили министры иностранных дел Индии и Китая

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, Индия, МИД, Ван И, Субраманьям Джайшанкар, граница, конфликт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.06.2020 08:59 Мск Индия заявила о 20 погибших в результате приграничного инцидента с Китаем
Ранее 16.06.2020 18:16 Мск Китайские военные прокомментировали инцидент на индийской границе
Ранее 16.06.2020 12:40 Мск Трое индийских военнослужащих погибли в столкновении на границе с Китаем

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети