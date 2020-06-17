Адвокат актера Ефремова заявил о готовности брата погибшего в ДТП обсуждать компенсацию

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, заявление представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что семья Захарова отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи, не соответствует действительности.

В интервью "Московскому комсомольцу" Пашаев рассказал, что ему удалось связаться с братом погибшего.

"Мой собеседник заявил, что готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи", - заявил юрист.

Напомним, Ефремов заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Актер записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально. "Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".

Семья Захарова не приняла извинений и не хочет брать деньги от Ефремова, рассказал адвокат родных погибшего.