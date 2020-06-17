22 Сентября 2020
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Спорт Свердловская область
Екатеринбург-Арена (2018) | Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" показал, как будут рассаживать болельщиков на матче против "Рубина"

Футбольный клуб "Урал" на своем официальном сайте опубликовал схему рассадки болельщиков на матче чемпионата России против казанского "Рубина".

Напомним, игра пройдет уже в эту субботу, 20 июня, на стадионе "Екатеринбург-Арена". Сообщалось, что по согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Свердловской области принято решение о допуске фанатов на трибуны в количестве не более 10% от общей вместимости арены.

Таким образом, посетить матч смогут около 3,5 тысяч болельщиков. В клубе предупреждали, что на "Екатеринбург-Арене" будет действовать свободная рассадка с учетом социальной дистанции.

схема рассадки болельщиков на матче Урал - Рубин(2020)|Фото: fc-ural.ru

Сегодня "Урал" опубликовал специальную схему и призвал поклонников футбола проверить, изменился ли сектор в сравнении с информацией на билетах и абонементах. В клубе добавили, что рассадкой на стадионе будут руководить стюарды и волонтеры.

Напомним, недавно бывший основной игрок обороны ФК "Урал" Михаил Меркулов перешел именно в казанский "Рубин".

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ФК "Урал" показал, как будут рассаживать болельщиков на матче против "Рубина"

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Теги: Урал, Рубин, болельщики, матч



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