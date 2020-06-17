Власти Ямала не стали переносить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы

Власти Ямала не стали переносить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа, 24 июня в регионе пройдут акции, выставки и флешмобы.

"В этом году Парады Победы пройдут только в городах-героях России и тех городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и армейских корпусов. Ямальские города в их число не входят, но между тем наш округ в годы Великой Отечественной войны внес весомый вклад в Победу. Конечно, мы всецело присоединяемся к празднованию этой важнейшей даты для нашей страны. Каждый муниципалитет постарался, чтобы в этот день царила атмосфера праздника. Мы отказались от массовых мероприятий, но постарались сделать так, чтобы каждый ямалец мог самыми разными способами выразить свое уважение и благодарность героям, показать сопричастность к событиям и самое главное – сказать, что мы помним и гордимся подвигом наших ветеранов", - сказала заместитель губернатора Татьяна Бучкова.

При организации мероприятий будут соблюдены все рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, включая соблюдение социальной дистанции.

Всероссийская акция "Звон Победы" начнется ровно в 12.00, после окончания Парада Победы в Москве. Большинство ямальских муниципалитетов присоединится к акции – города Ноябрьск, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, районы Тазовский, Ямальский и Приуральский. В течение минуты там будут звучать гудки транспортных средств – от личных авто до общественного и делового транспорта.

В Новом Уренгое и Шурышкарском районе состоятся также автопробеги. В газовой столице Ямала на дороги выйдет раритетная техника военных и послевоенных лет.

В Ямальском районе запланирован забег жителей села Яр-Сале. По выбранному маршруту участники пробегут дистанцию, завершив её со знаменем Победы в руках.

На территории округа пройдут акции "#ПарадПобедителей", "Победный марш", флешмоб "Голубь мира".

Во многих городах и районах во дворах и на открытых площадках также пройдут концерты творческих коллективов. Будут исполнены популярные и всем известные песни военных лет, прочитаны стихи о войне и Победе. В Надыме выступления артистов пройдут на набережной, в парке культуры и отдыха и на бульваре Стрижова.

В Муравленко в рамках межрегионального патриотического проекта "Знамя Победы" на знаковых сооружениях и зданиях будет установлена копия Знамени Победы. Одним из ярких мероприятий станет выступление авиационной пилотажной группы "Русь", которое пройдёт в Салехарде и Лабытнанги.

Жители Салехарда, Лабытнанги и Муравленко смогут посмотреть на уличных экранах трансляции Парада Победы в Москве.

Напомним, уже как минимум в дюжине российских регионов власти отказались проводить 24 июня торжественные построения, шествия и марши, посвященные 75-й годовщине Победы и исторического парада Победы на Красной площади в Москве. Отказываются от проведения торжественных мероприятий губернаторы и главы субъектов из-за опасений ухудшить эпидемиологическую обстановку на вверенных территориях, рассматривается варианты отмены в принципе и переноса торжеств на более поздний срок – июль и август. Главы управлений Роспотребнадзора на местах либо сами активно выступали за перенос праздничных мероприятий, либо поддерживают действия региональных начальников.