22 Сентября 2020
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Мосгоризбирком обратился в полицию из-за сообщений о плате за электронное голосование

Мосгоризбирком обратился в полицию с просьбой проверить информацию, опубликованную в СМИ по поводу платы за электронное голосование за поправки в Конституцию. Заявление от имени одного из членов МГИК, поданное в полицейский главк столицы, опубликовал в Telegram главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил о предложении, которое массово получили москвичи – зарегистрироваться на сайте mos.ru за 75 руб. и еще 50 руб. за голосование с помощью созданной учетной записи. В предложении, о котором рассказывает канал, якобы, предлагается регистрировать в день не менее 20 аккаунтов. Под каждую такую регистрацию неизвестный "работодатель" выдаст сим-карту. Голосовать предлагается за поправки в Конституцию.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко говорит, что для регистрации в электронном голосовании необходимые персональные данные, такие как ФИО, дата рождения и СНИЛС.

Ранее ЦИК выбрал местом проведения электронного дистанционного голосования по поправкам в Конституцию Москву и Нижегородскую область. Уже на прошлой неделе было подано более полумиллиона заявлений на электронное голосование в столице (общее число избирателей – 7,5 млн). При принятии законопроекта о таком способе голосования как в Госдуме, так и в Мосгордуме оппозиционные депутаты предлагали отказаться от такой практики, поскольку она не может гарантировать защиту от подтасовок результатов.

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Мосгоризбирком обратился в полицию из-за сообщений о плате за электронное голосование

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Теги: мосгоризбирком, электронное голосование, поправки в конституцию



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