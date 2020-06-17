22 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области всех желающих начнут тестировать на антитела к коронавирусу

С 23 июня в Свердловской области начинается тестирование жителей на антитела к коронавирусу COVID-19.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в тестировании могут принять участие люди любого возраста вне зависимости от того, перенесли они заболевание новой инфекцией или нет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте надзорного ведомства. После того, как данные попадут в базу, методом случайной выборки на возрастные категории будут определены те, кто пройдет лабораторное обследование.

Как добавили в Роспотребнадзоре, всех отобранных для тестирования пригласят по телефону. Само оно будет проводиться бесплатно. Планируется, что полученные результаты позволят изучить уровень коллективного иммунитета свердловчан к коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в минздраве региона заявили, что около 5% протестированных жителей Свердловской области имеют антитела к коронавирусу.

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В Свердловской области всех желающих начнут тестировать на антитела к коронавирусу

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Теги: тестирование, коронавирус, антитела, Свердловская область



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Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2020 14:00 Мск Около 18 тысяч свердловчан хотят пройти тестирование на антитела к коронавирусу

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Ранее 16.06.2020 14:40 Мск Около 5% протестированных жителей Свердловской области имеют антитела к коронавирусу

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