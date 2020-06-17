В Свердловской области всех желающих начнут тестировать на антитела к коронавирусу

С 23 июня в Свердловской области начинается тестирование жителей на антитела к коронавирусу COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в тестировании могут принять участие люди любого возраста вне зависимости от того, перенесли они заболевание новой инфекцией или нет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте надзорного ведомства. После того, как данные попадут в базу, методом случайной выборки на возрастные категории будут определены те, кто пройдет лабораторное обследование.

Как добавили в Роспотребнадзоре, всех отобранных для тестирования пригласят по телефону. Само оно будет проводиться бесплатно. Планируется, что полученные результаты позволят изучить уровень коллективного иммунитета свердловчан к коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в минздраве региона заявили, что около 5% протестированных жителей Свердловской области имеют антитела к коронавирусу.