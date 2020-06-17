Управляющий НТМК Алексей Кушнарев покидает свой пост

Управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в ЕВРАЗ) Алексей Кушнарев уходит со своей должности. Информацию об этом сообщил источник Накануне.RU, близкий к холдингу ЕВРАЗ. Пока руководителем НТМК может стать вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов, однако в дальнейшем должность управляющего директора может быть и вовсе сокращена на комбинате.

"Причины не имеют значения. Важно, что он (Кушнарев) смог ответить на вопрос, который сам неоднократно задавал: "Есть ли жизнь после Носова?". Есть! Алексей Кушнарев, превзошел своего более известного друга. После "урагана" Носова он наладил спокойную работу комбината", - пишет тагильский телеграм-канал "Вслух".

По некоторым данным, сам холдинг ЕВРАЗ также могут покинуть курирующий сопровождение бизнеса и межрегиональное взаимодействие Леонид Качур и директор по связи с органами государственной власти и благотворительной деятельности Мария Дронова.

Источники отмечают, что ведущие места, возможно, освобождаются для представителей силовых структур, впоследствии не исключена и передача активов государству.

В пресс-службе ЕВРАЗа не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть Накануне.RU информацию о готовящихся кадровых перестановках, сама Мария Дронова отказалась от комментариев.

Наиболее крупным пакетом акций металлургического холдинга владеет Роман Абрамович. Он уже столкнулся с визовыми проблемами в Великобритании и якобы опасается санкций США, которые затронули Олега Дерипаску, в результате чего тот был вынужден передать управление "РУСАЛом" в США и Великобританию.